- La Juventus, priva dei suoi attaccanti Dybala e Morata, infortunati, si presenta all'Allianz Stadium contro il Chelsea. Allegri per l'occasione schiera un attacco inedito composto da Chiesa e Bernardeschi. Nel primo tempo il Chelsea è padrona del campo grazie al possesso palla, con i bianconeri che cercano di pungere nelle ripartenze. L'occasione ghiotta ce l'ha Chiesa al 20', ma spreca calciando fuori da posizione defilata.Nella ripresa pronti via che la Juventus passa in vantaggio con Chiesa che, servito da Bernardeschi, batte Mandy col sinistro sopra la traversa. Gli uomini di Allegri soffrono poco, chiudendo bene le linee di passaggio per Lukaku e rendendo il possesso palla inglese sterile. La Juventus col successo casalingo vola a punteggio pieno nel girone H, con Chelsea e lo Zenit appaiate a tre punti.