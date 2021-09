Studenti baresi protestano contro i doppi turni

Una delegazione di sei rappresentanti degli istituti scientifici e tecnici sono stati ricevuti dal dirigente della Prefettura di Bari, a cui hanno esposto i motivi della loro protesta, chiedendo infine il potenziamento di autobus e trasporti. Dal dirigente sono arrivate rassicurazioni affinché si cerchi una soluzione al problema sovraffollamento sui mezzi. Per questo motivo è in programma un tavolo di tecnico con le aziende dei trasporti ed uffici scolastici.



- Sono circa 2mila gli studenti baresi che si sono radunati davanti al Palazzo della Prefettura, in piazza Libertà, per protestare, con striscioni, cartelli e megafoni, contro gli ingressi scaglionati previsti in 67 scuole superiori del barese. Secondo il provvedimento, infatti, il 75% degli studenti entrerebbe alle 8, il restante 25% alle 9.40.