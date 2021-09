Tricase, cartellone di iniziative per il week end di "Eh vengo anch'io!"

LECCE - Sabato 11 e domenica 12 settembre, a Tricase natura, arte, paesaggi, culture, biodiversità e un mare di attività all’aperto… davvero per tutti!

Sabato 11 e domenica 12 settembre, a Tricase, ritorna “Eh vengo anch’io”, la due giorni targata Terrarossa arrivata ormai alla sua decima edizione. La riscoperta del territorio attraverso la fruizione lenta, partecipe, attenta e inclusiva, e ancora la riscoperta dell’arte delle trazioni, della biodiversità e il rilancio di numerose attività all’aria aperta: è un po’ tutto questo “Eh vengo anch’io “”. Un progetto variegato che nasce dalla collaborazione di numerosi Enti, associazioni ed aziende del territorio che guardano ad un turismo responsabile e di comunità.

Si comincia Sabato 11, alle 15:30, quando, dalla “Chiesa dei diavoli”, in bici o su una carrozza a cavallo, al fianco di un asino, in carrozzella, in una colorata carovana, si partirà per attraversare, riscoprendolo, il paesaggio rurale della “serra del Mito”.

A seguire, una mostra mercato d'arte farà da sfondo a laboratori per bambini e adulti, tra asini e terracotte.





Una puteca itinerante ospiterà i sapori autentici della comunità locale e di quelle tunisina, nigeriana, polacca e portoghese, per assaporare la ricchezza dell'incontro di tradizioni e diversità.





Chiuderà la prima giornata un esilarante spettacolo di circo contemporaneo una SORPRESA per i più piccoli!





Domenica 12 invece protagonista sarà il mare, con una ricca offerta di percorsi esperienziali che avranno come scenario il Porto Museo di Tricase, dalle 15.30, tra snorkeling guidati per famiglie, giri in canoa alle grotte, ma anche il "battezzo del mare" e la subacquea accessibile a inesperti e persone disabili. Appuntamento con i più piccoli sul molo ovest del Porto, dove si svolgerà un laboratorio di lettura dedicato a una speciale Guida sul mare per bambini, edita dal Parco Naturale Otranto-Leuca, che verrà distribuita ai partecipanti.





Chiuderà la due giorni un originale aperitivo sul veliero "Portus Veneris" con i sapori della nostra terra e del nostro mare.









Si consiglia abbigliamento comodo e borraccia d'acqua personale.





Tutte le attività sono gratuite, a posti limitati e a prenotazione obbligatoria al 3207709937 (Anche WhatsApp)





Sono a pagamento i servizi facoltativi di nolo bici, degustazione "salta cena" di sabato 11 e aperitivo del pescatore-contadino di domenica 12 settembre. Maggiori info al 3207709937 (Anche WhatsApp)





Note Accessibilità:

Disponibili su prenotazione biciclette con pedalata assistita; tandem; seggiolini bici bimbo; sedia trekking per disabili motori; attrezzatura subacquea per disabili, degustazioni speciali su richiesta con specifici ingredienti per intolleranti, diversità religiose, vegetariani e vegani.





Programma - Eh vengo anch'io! X edizione:





Sabato 11 settembre - Terra





15.30 Ritrovo presso chiesa dei Diavoli





Degustazione di benvenuto di miele e frutti minori

Passeggiata lungo i sentieri della Serra del Mito

Racconti e dialoghi: Parco della Cittadinanza attiva presso Torre del Sasso

Rientro presso Chiesa dei Diavoli

Mostra mercato d'arte e artigianato

Laboratorio per bambini “Asino a chi?”

Laboratorio di ceramiche tradizionali al tornio

Spuntino dei “Sapori Autentici delle Comunità”

21.00 SORPRESA

Domenica 12 settembre - Mare





15.30 Ritrovo a Tricase Porto località "la Rotonda"





Escursioni in canoa

Snorkeling guidato

Subacquea accessibile e “Battezzo del Mare” per inesperti

Laboratorio di lettura per bambini e presentazione della guida “Mare” a lettura facilitata

Aperitivo del pescatore -contadino sul Caicco Portus Veneris