UniCredit sostiene la Movietherapy per i bambini del 'Fazzi' di Lecce

LECCE - Donate dalla banca, grazie ai Fondi del Progetto “Carta E”, 10 nuove smart tv in favore di Tria Corda Onlus - l’associazione che opera da anni sul territorio salentino per realizzare il Polo Pediatrico dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce - al fine di potenziare il progetto “Tria Corda Movie”, una iniziativa solidale che utilizza il grande e il piccolo schermo come terapia di sollievo del doloreSono state consegnate oggi al Polo Pediatrico dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce 10 nuove smart tv e un moderno video schermo donati da UniCredit allo scopo di favorire lo sviluppo della movietherapy, da tempo praticata in molte strutture ospedaliere, che utilizza il grande schermo come terapia di sollievo per aiutare i bambini a ridurre la percezione del dolore, contribuendo ad allentare l’ansia e lo stress dei piccoli pazienti.L’acquisto delle moderne smart TV e del video schermo è avvenuto grazie al contributo di UniCredit in favore di Tria Corda Onlus, l’associazione fondata nel febbraio del 2012, nata per dare un’organizzazione razionale ed efficiente all’area pediatrica salentina, che intende sviluppare e potenziare il progetto “Tria Corda Movie”, una iniziativa solidale che utilizza il grande e il piccolo schermo come terapia di sollievo, con programmi mirati per pazienti e familiari. “Tria Corda Movie” ha, infatti, come obiettivo quello di realizzare spazi attrezzati come una sala cinema e mediateca all’interno della struttura ospedaliera, totalmente accessibili, per migliorare le condizioni e la qualità della vita dei piccoli pazienti e dei loro familiari, alleviando il soggiorno per i periodi di degenza, utilizzando il cinema, l’intrattenimento e la cultura in generale, come terapia di sollievo del dolore e di aggregazione sociale.Il sostegno di UniCredit è stato realizzato grazie ai fondi del Progetto “Carta E”, la carta di credito a contribuzione etica che, con il semplice utilizzo e senza alcun costo aggiuntivo, alimenta un fondo destinato a sostenere iniziative di solidarietà sui territori. “Siamo particolarmente orgogliosi di questo contributo – spiega Annalisa Areni, Regional Manager Sud di UniCredit – che mira ad alleviare il periodo di degenza dei giovani pazienti e delle loro famiglie, utilizzando la cultura e le arti visive come strumento di sollievo del dolore. Il cinema ha un grande potenziale palliativo e sappiamo quanto sia difficile affrontare sotto il profilo psicologico, in particolare per i più giovani, la permanenza in ospedale. Per questo motivo abbiamo deciso di offrire un supporto concreto a un progetto portato avanti con impegno e determinazione da una onlus che opera da tempo per offrire un importante servizio per migliorare le condizioni e la qualità della vita dei piccoli pazienti e dei loro familiari”.“La collaborazione con l’Università del Salento – ha affermato il Presidente di Tria Corda Onlus, il Dottor Antonio Aguglia - attraverso la sottoscrizione di una partnership con il DAMS, consentirà di arricchire l’iniziativa con percorsi mirati ad approfondire di volta in volta tematiche differenti e in stretta connessione con le diverse patologie presenti nei reparti. Accanto a loro due Associazioni culturali leccesi (Nasca e Officina visioni) che attraverso accordi di partnership, animeranno concretamente l’attività e il coinvolgimento emotivo ed intellettuale dei piccoli pazienti, attraverso cineforum programmati ove si parteciperà proattivamente alla “lettura” delle storie proiettate. Tutto ciò grazie ad UniCredit e al Progetto Carta E, che ci hanno consentito di acquistare delle nuove smart tv che possono collegarsi a canali tematici quali Disney Channel e a piattaforme virtuali dedicate a piccoli spettatori, oltre che il video schermo, protagonista del vero e proprio Cineforum di presenza, non appena la pandemia sarà un problema superato”.