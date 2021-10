Crociere: Explora Journeys celebra l'inizio della costruzione della Explora II

GINEVRA – Explora Journeys, il nuovo marchio di lusso del Gruppo MSC, ha posto oggi in Italia un’altra importante pietra miliare nel suo percorso di ingresso nel mercato, con la cerimonia del taglio della prima lamiera della sua seconda nave, EXPLORA II.Oggi hanno, dunque, presso avvio i lavori di costruzione della seconda nave che nella primavera del 2024 dovrebbe accogliere a bordo i primi ospiti.L’evento di oggi segue di soli tre mesi il lancio del marchio Explora Journeys e l'avvio della costruzione della prima nave, EXPLORA I, che entrerà in servizio a maggio del 2023.Due ulteriori nuove navi entreranno in flotta nel 2025 e nel 2026, a testimonianza dell’impegno del Gruppo MSC per lanciare il marchio Explora Journeys, ideato per una nuova generazione di viaggiatori più esigenti, alla ricerca di lusso e comfort.Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha affermato: “L'avvio dei lavori della seconda nave di Explora Journeys rafforza il nostro impegno verso i nostri partner turistici, in previsione dell'arrivo sul mercato del nostro nuovo marchio di lusso con un significativo investimento finanziario in una flotta di navi innovative ed eleganti, che riunirà la nostra visione con l'obiettivo di creare un'esperienza marittima a 360 gradi.Riponiamo grande fiducia in questo marchio allo scopo di creare una nuova categoria nei viaggi all'insegna del lusso e continueremo a investire nella sua espansione per attirare un numero crescente di viaggiatori del lusso di nuova generazione, insieme alle loro aspirazioni”.Tutte e quattro le navi Explora Journeys saranno costruite in Italia da Fincantieri e oggi, presso il cantiere di Castellammare di Stabia, nel golfo di Napoli, si è svolta la tradizionale cerimonia del taglio della prima lamiera della seconda unità.All'evento hanno partecipato i principali manager delle due società, tra cui Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, Michael Ungerer, CEO Explora Journeys, e Luigi Matarazzo, General Manager Divisione Navi Mercantili di Fincantieri.Michael Ungerer, CEO di Explora Journeys, ha aggiunto, “Siamo rimasti davvero impressionati dall'enorme entusiasmo e dal grande supporto da parte della comunità degli agenti di viaggio, che hanno riposto la loro fiducia in Explora Journeys sin dal giorno del lancio del brand a giugno e per il grande interesse che hanno dimostrato nei confronti del nostro esclusivo servizio ‘Su appuntamento’ e delle innovative condizioni commerciali.Explora Journeys ha anche ottenuto lo status di ‘preferenziale’ presso una serie di importanti network di agenzie di viaggi, un onore che normalmente non viene conferito a un marchio prima della sua entrata in servizio. Questo dimostra un riconoscimento senza precedenti da parte dell'industria dei viaggi di lusso e alimenta ulteriormente il nostro impegno, rafforzando la nostra fiducia nella strategia già consolidata B2B2C”.