"Lega resta nel Governo, se vogliono escano Letta e Conte"

"Riforma del catasto, aumenti di Imu e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco NO. La casa degli italiani non si tocca e non si tassa".





Poi il leader del Carroccio interviene sul capitolo discoteche: "Riaperte col green pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200.000 lavoratori".



"Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro dell'Economia mi dica che gli aumenti saranno dal 2026", dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando della delega fiscale e l'ipotesi di un rialzo delle tasse sulla casa, ai cronisti fuori dal Senato. "Questa è una patrimoniale su un bene già tassato", ha aggiunto. "Contiamo che il Parlamento, che può intervenire, modifichi questi passaggi e tolga qualsiasi ipotesi di riforma del catasto e di patrimoniale sulla casa dalla delega fiscale".



"La Lega non ha votato la delega fiscale perché al comma 32 dell'articolo 7 c'è scritto, alla lettera A, che è previsto un aumento possibile delle tasse sulla casa con queste parole: "Il governo è delegato alla riforma del catasto per attribuire a ciascuna unità immobiliare, e al relativo valore patrimoniale, una rendita attualizzata'. E alla lettera B prevede "meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e della rendita delle unità immobiliare urbane'. Io sono in questo Governo per ridurle le tasse non per aumentarle", prosegue Salvini mostrando ai cronisti i documenti della delega fiscale varata ieri dal governo con l'assenza dei ministri leghisti.



"Il passaggio che porta all'emersione del nero e dell'abusivo va benissimo, ma ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassa sulla casa non potrà mai avere il sostegno della Lega. Il sostegno della Lega al Governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse".



"Basta togliere questi 2 commi dalla delega fiscale e facciamo un buon servizio non alla Lega ma al Paese", assicura il leader della Lega con i cronisti che, fuori dal Senato, gli chiedevano cosa succederà senza quelle modifiche. "Sono ottimista e conto che il Parlamento rispetti il mandato che ha avuto: noi abbiamo dato la fiducia al governo Draghi per abbassare le tasse non per aumentarle", ribadisce Salvini.



ROMA - "No, no la Lega è dentro la maggioranza. Se vogliono, escano Letta e Conte perché il Parlamento ha dato la fiducia a Draghi per abbassare le tasse non per aumentarle" insiste Salvini rispondendo a chi gli chiede se la Lega uscirà dalla maggioranza di governo dopo il mancato voto sulla delega fiscale". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in una nota.