Galatina, svastica su sede Cgil

"E’ chiaro - prosegue Morga - che questi episodi non sono slegati dal clima di intimidazione e violenza che ha portato alla devastazione della sede nazionale della Cgil a Roma durante una manifestazione capeggiata dai leader neofascisti di Forza Nuova. Svastiche e scritte inneggianti alla violenza arrivano questa volta nel Salento. Ma questo non ci farà rinunciare a richiedere a gran voce lo scioglimento delle formazioni neofasciste e a vigilare sugli atti di violenza contro la democrazia, che in Italia è nata dall’antifascismo. La mano di individui codardi ed ignobili, capaci di agire nell’ombra non ci spaventa, anzi ci sprona ad essere ancora più vigili e presenti nel difendere le nostre comunità e le sedi democratiche in cui si difende il lavoro”.

GALATINA (LE) - Una svastica è stata disegnata sulla porta della sede della Cgil a Galatina (Lecce) dove è stato anche affisso un cartello con la scritta 'Violenza e Fascismo' e un manifesto contro la violenza fascista è stato strappato.“Ancora un attacco alla Cgil, con atti vandalici di tipo nazista sull’ingresso della Camera del Lavoro di Galatina, in provincia di Lecce". Lo dichiara Antonella Morga, coordinatrice dell’osservatorio sui neofascismi, attivato dalla Regione Puglia.