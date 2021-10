Giornata mondiale della Psoriasi, 2mila i pazienti seguiti dal Policlinico di Bari

BARI - Il Centro Psoriasi interno all’unità operativa di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 per il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per il paziente con Psoriasi e sono in corso da parte dell’azienda le procedure per l’adozione del Percorso. La comunicazione dell’ottenimento della certificazione arriva nella Giornata mondiale della Psoriasi che ricorre oggi 29 ottobre. Sono circa 2mila in tutto i pazienti seguiti dal centro del Policlinico di Bari che rappresenta il principale punto di riferimento per chi è affetto da psoriasi.

Si tratta del riconoscimento della Qualità del modello organizzativo messo a punto dalla struttura sanitaria per garantire standard omogenei nell’erogazione dei servizi sanitari ai pazienti affetti da Psoriasi. La valutazione del PDTA ha tenuto conto di specifici indicatori relativi a processi clinici e gestionali, dell’organizzazione e competenza del personale, dell’appropriatezza delle attrezzature, della completezza e congruità della documentazione clinica e della soddisfazione del paziente e dell’operatore.

Il progetto, della durata di oltre 12 mesi, è stato validato dall’Ente di Certificazione Internazionale Bureau Veritas con il supporto metodologico ed organizzativo della società OPT S.r.l. – Consulenza di Direzione e la sponsorizzazione di Novartis Farma S.p.A.

La Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 del PDTA che ha coinvolto i professionisti, medici ed infermieri, guidati dal Direttore della U.O.C Dermatologia Prof.ssa Caterina Foti, si basa sulla verifica periodica dell’applicazione delle regole adottate mediante audit interni da parte dell’Ente di Certificazione che valuta il livello di applicazione dei protocolli definiti e della loro efficacia attraverso un’analisi dell’andamento degli indicatori di performance.

La struttura che ottiene la Certificazione dimostra che il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale applicato per le patologie in oggetto è capace di:

• Ottimizzare i processi di presa in carico, diagnostici e terapeutici del paziente con Psoriasi al fine di accrescere le performance in termini di efficienza e di efficacia, con un utilizzo razionale delle risorse e con migliori risultati clinici misurabili attraverso adeguati indicatori

• Favorire il coinvolgimento delle diverse specialistiche in base alla gravità della malattia, alle comorbidità e all’impatto della patologia sulla qualità di vita del paziente, valorizzando il concetto di multidisciplinarietà intraospedaliera ed estesa sul Territorio (MMG e Dermatologi Territoriali)

• Facilitare la misurazione complessiva dei risultati raggiunti dall’organizzazione attraverso la individuazione degli indicatori di performance (volume, appropriatezza, processo, esito)

• Misurare i flussi clinico-organizzativi del Paziente con Psoriasi in logica THT e a garanzia di appropriatezza dei setting di cura attraverso l’utilizzo di un sistema di Data Entry e Data Output in grado di fornire valutazioni oggettive ed utili per supportare le decisioni delle figure coinvolte (decisori in ambito clinico e amministrativo/economico)

“Le organizzazioni sanitarie hanno la necessità di sviluppare e dimostrare in termini oggettivi le proprie capacità di governo dei processi di cura e di assistenza allo scopo di raggiungere obiettivi di sicurezza appropriatezza ed efficienza. La Certificazione ISO 9001:2015 del PDTA Psoriasi rappresenta un importante traguardo raggiunto e un riconoscimento per il lavoro che viene svolto da tutto il personale sanitario e un’ulteriore garanzia della Qualità dei servizi erogati sul nostro territorio dalla Clinica Dermatologica del Policlinico di Bari – dichiara la prof.ssa Caterina Foti - Attualmente presso la nostra struttura vi sono ambulatori dedicati alla Psoriasi con modalità di accesso agevolato e liste d’attesa molto brevi. Questa scelta ha permesso di garantire un migliore servizio assistenziale al paziente psoriasico che può accedere alla Struttura in tempi rapidi, velocizzandone il percorso diagnostico e terapeutico. E’ inoltre attivo un servizio di ambulatorio multidisciplinare CROSS condiviso con la Reumatologia e la Gastroenterologia. Questo ambulatorio consente al paziente con psoriasi ed altre comorbidità di potersi avvalere delle consulenze specialistiche appena citate in tempi molto brevi. Il fine è quello di condividere l’approccio diagnostico e terapeutico del paziente psoriasico con comorbidità fra diversi specialisti, aumentando l’appropriatezza terapeutica. Il raggiungimento del PDTA ci permette di completare l’approccio globale al paziente psoriasico affrontando anche tutte le altre comorbidità che sovente si associano a tale patologia. Ora procederemo in questa direzione con l’obiettivo di accrescere ogni giorno la Qualità dei servizi erogati sul nostro territorio, in una logica di continuo miglioramento - secondo i principi di equità ed appropriatezza”.