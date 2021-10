Petruzzelli, Alvise Casellati dirige il 'Family Concert': per i piccoli spettatori tamponi gratuiti prima dell’ingresso a Teatro

All'interno del Teatro sarà allestito un punto di accesso a cura del Laboratorio Analisi “F. Ditonno” srl, dove i bambini al di sotto dei 12 anni, potranno effettuare gratuitamente il tampone dalle 15.00 fino alle 17.45 di venerdì 8 ottobre.



L’iniziativa è stata concepita per venire incontro alle famiglie che desiderano portare a Teatro anche i bambini più piccoli, in massima sicurezza.



Per tutelare al meglio la salute del proprio pubblico la Fondazione Petruzzelli consente infatti l’ingresso agli spettacoli solo a coloro che esibiscono il Green Pass in corso di validità, o, nel caso degli spettatori in possesso di idonea certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid 19 e dei minori di 12 anni (non sono ancora inclusi nella campagna vaccinale), l’esito negativo di un tampone effettuato non oltre le 48 ore precedenti.



Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli (aperto da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 19.00 e su www.vivaticket.it



Informazioni: 080.975.28.10.

BARI - Nuovo appuntamento dedicato ai bambini alle famiglie al Teatro Petruzzelli: venerdì 8 ottobre alle 18.00 Alvise Casellati dirigerà l’Orchestra del Teatro nel Family Concert con un programma dedicato a: Sogno di una notte di mezza estate e Sinfonia n. 4 in La maggiore, op. 90, l’Italiana (I e IV movimento) di Felix Mendelssohn-Bartholdy e Ouverture dall’opera L’Olandese volante di Richard Wagner.Al fine di tutelare la salute del pubblico in sala, grazie ad una sponsorizzazione del Laboratorio Analisi “F. Ditonno” srl, appartenente alla Rete Regionale dei Laboratori Accreditati SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test molecolare per la ricerca di COVID-19, ai bambini al di sotto di 12 anni, per ora esclusi dalla campagna vaccinale, sarà offerta la possibilità di effettuare gratuitamente il tampone in loco, prima dell’ingresso a Teatro.