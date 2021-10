Prevenzione obesità, tre giornate di sensibilizzazione con gli specialisti della Asl Bari

BARI – Visite e consulti accessibili a tutti con gli specialisti della ASL per la prevenzione della obesità. Parte da lunedì 11 ottobre a Bari, in concomitanza con la Giornata mondiale della lotta alla Obesità, una campagna di sensibilizzazione, voluta dal Dipartimento di prevenzione, che ha organizzato tre open day nel mese di ottobre finalizzati a promuovere stili di vita corretti e alimentazione equilibrata.L’iniziativa è organizzata dall’Ambulatorio Prevenzione Nutrizionale ed Educazione Alimentare del Dipartimento di Prevenzione di Bari che ha sede in largo Chiurlia a Bari. “L’obiettivo – spiega la dottoressa Maria Grazia Forte, responsabile medico dell’Ambulatorio - è quello di fornire a tutti i cittadini interessati una corretta informazione sulla sana alimentazione, offrendo a partire dalla giornata Mondiale della lotta all’Obesità, e successivamente una volta alla settimana per il mese di ottobre, la possibilità di effettuare un consulto gratuito presso il nostro ambulatorio, con i medici e i dietisti”.L’obesità è un fattore di rischio importante per varie malattie croniche, quali diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori. “Secondo i risultati di recenti studi scientifici – prosegue la dottoressa Forte - c’è una forte influenza dell’obesità anche sugli esiti del Covid-19. Gli individui obesi risultati positivi al virus per esempio, hanno avuto il 113% di probabilità in più di essere ricoverati in ospedale rispetto ai normopeso; il 74% di probabilità in più di finire in terapia intensiva a causa del peggioramento dei sintomi; il 48% di probabilità di morte in più rispetto a quelle che erano in salute prima di contrarre il virus”.Il consulto consisterà nella rilevazione dei parametri antropometrici (peso, altezza, circonferenza vita) e raccolta di dati anamnestici. Gli specialisti saranno a disposizione anche per consigli e indicazioni su quali abitudini adottare, in particolare per scelte alimentari salutari.L’ambulatorio di Prevenzione Nutrizionale sito in Largo I. Chiurlia n.6 a Bari, sarà accessibile nei seguenti giorni:- 11 OTTOBRE dalle ore 9.00 alle ore 14.00- 19 OTTOBRE dalle ore 9.00 alle ore 14.00- 26 OTTOBRE dalle ore 9.00 alle ore 14.00.Sarà consentito l’accesso ai cittadini in possesso di green pass.