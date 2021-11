Basket, l'Happy Casa Brindisi perde in casa col Trento

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ottava giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 80-78 in casa col Trento. Primo quarto, Reynolds 9-2 Trento. Adrian tiene in gara i pugliesi, però 14-11 Trento. Clark impatta per la squadra di Frank Vitucci, 15-15. Nick Perkins, 22-17 Happy Casa. Brindisi prevale 24-17. Secondo quarto, Chappell 27-17 per i pugliesi. Adrian, 34-28. Visconti, Brindisi si impone di nuovo 40-31. Terzo quarto, Nick Perkins 45-33 per i pugliesi. Udom, 50-44. Adrian, 52-48.

Brindisi trionfa 58-50. Quarto quarto, Nick Perkins 61-52 per i pugliesi. Flaccadori, 62-61 Trento. Gaspardo, 68-62 Happy Casa. Saunders impatta per i trentini, 70-70. Williams, 78-76 Trento. Il Trento vince questo quarto e 80-78 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Nick Perkins 16 punti e Chappell 13. Nel Trento Reynolds 24 punti e Bradford 21. Nella nona giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 21 Novembre alle 18,15 fuori casa con la Virtus Bologna.