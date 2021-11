(via Atp Stoccolma fb)

L’americano Tommy Paul vince il torneo di tennis di Stoccolma. Supera in finale 6-4 2-6 6-4 il canadese Denis Shapovalov. Per l’americano è il primo successo in un torneo ATP in carriera. Paul è molto bravo con i colpi sotto rete. Shapovalov si oppone bene con il servizio.

L’americano è determinante con il rovescio e il dritto. Il canadese resiste con i lungo linea e i precisi pallonetti ma non basta per prevalere. Paul nei momenti decisivi dell’incontro si fa notare in positivo con efficacia con le demivolèè e i top spin.