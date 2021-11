Battesimo a Dubai per Msc Virtuosa, Sophia Loren madrina della nuova ammiraglia

DUBAI – MSC Crociere, il terzo brand crocieristico al mondo, leader in Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Medio Oriente, ha celebrato oggi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il Battesimo della sua nuova ammiraglia MSC Virtuosa.Madrina della cerimonia sarà ancora una volta Sophia Loren, la più grande attrice vivente nonché autentica icona del cinema mondiale, che ha tenuto a battesimo ben 17 delle 19 navi che compongono la moderna e innovativa flotta della Compagnia.A pochi giorni dal battesimo di MSC Seashore, tenutosi a Ocean Cay (Bahamas) nell’isola privata di proprietà di MSC Crociere, la Compagnia ha organizzato dunque un nuovo importantissimo avvenimento internazionale per testimoniare sia la propria fiducia nel futuro del settore crocieristico, sia il proprio impegno di lungo termine negli Emirati Arabi Uniti e nel più ampio mercato del Medio Oriente, dove è già leader del settore, paesi che rappresentano peraltro una destinazione sempre più amata dai turisti italiani.Dotata delle più recenti tecnologie marittime disponibili, MSC Virtuosa è una delle navi da crociera più grandi e avanzate al mondo anche dal punto di vista ambientale. MSC Crociere condivide con gli Emirati Arabi Uniti l’importante obiettivo di giungere a zero emissioni nette entro il 2050 e MSC Virtuosa rappresenta un'altra pietra miliare nel viaggio verso il raggiungimento di questo importante traguardo. MSC Virtuosa può ospitare fino a 6.334 passeggeri, oltre a 1.704 membri dell'equipaggio, sarà posizionata nel Mar Arabico fino a marzo 2022 e avrà il suo homeport a Dubai.L'evento a Port Rashid, in collaborazione con il Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai e DP World, riflette la crescente importanza dell'Emirato come destinazione turistica per i crocieristi provenienti da tutto il mondo e rafforza il ruolo dell'industria crocieristica nel fondamentale percorso di sviluppo del turismo negli Emirati Arabi Uniti. La cerimonia di Battesimo della nave si svolgerà alla presenza del Comandante della nave, il Capitano Francesco Veniero, e di numerose autorità locali.Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere, ha dichiarato: "Siamo onorati di ospitare questa cerimonia dell’antica tradizione marittima negli Emirati Arabi Uniti durante l'anno del Giubileo d'Oro e, con essa, di sottolineare il nostro impegno a lungo termine in questa regione. Questo è anche il motivo per cui quest’inverno MSC Virtuosa, tra le navi tecnologicamente e ambientalmente più avanzate al mondo, farà homeport nel paese come parte del nostro schieramento nella regione del Golfo. La crocieristica è parte integrante della dinamica industria turistica degli Emirati Arabi Uniti e, grazie alla nostra esclusiva rete di distribuzione globale, continueremo a promuovere in tutto il mondo il paese e l’intero Medio Oriente come un'opzione di vacanza attraente per sostenere l'ulteriore crescita dell'industria turistica locale".Con la conduzione del noto personaggio televisivo degli Emirati Arabi Uniti, Omar Butti, come Maestro di Cerimonie, l'icona di Hollywood Sophia Loren salirà sul palco per battezzare ufficialmente la sua 17ma nave di MSC Crociere con il tradizionale taglio del nastro. La notte stellata culminerà in un magico spettacolo di fuochi d'artificio sullo splendido skyline di Dubai, che anticipa una cena gourmet presso uno degli eleganti ristoranti della nave. Gli ospiti dell'evento potranno inoltre assistere ad una performance del cantautore di fama internazionale Rag'n'Bone Man, che si è esibito nelle sue canzoni più famose.Il Sultano Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman and CEO, DP World, ha dichiarato: "È un momento di orgoglio per noi ospitare la cerimonia di battesimo di MSC Virtuosa a Mina Rashid, luogo che ha costantemente riaffermato il suo status di destinazione leader a livello regionale e globale. Le strutture all'avanguardia del porto, la capacità di movimentazione dei passeggeri e la posizione strategica ci hanno aiutato ad ottenere diversi riconoscimenti significativi, il più recente dei quali è il premio The Middle East's Leading Cruise Port al The World Travel Awards 2021, ricevuto per il 14° anno consecutivo. Per garantire che il porto continui ad essere un contributore integrale all'economia degli Emirati Arabi Uniti e un pilastro economico significativo di Dubai, stiamo lavorando per migliorare le sue capacità. Il nostro unico obiettivo è quello di rafforzare il suo status di struttura ricreativa che rappresenta il ricco patrimonio culturale di Dubai. Attraverso il nostro impegno, ci sforzeremo di assicurare che l'Emirato continui ad essere riconosciuto a livello globale come una destinazione crocieristica di classe mondiale. Ci aspettiamo anche un totale di 126 scali di navi e oltre 500.000 visitatori per la prossima stagione crocieristica 2021/22. Questo rafforzerà ulteriormente il ruolo del turismo di Dubai e guiderà il nostro progresso".Sua Eccellenza Helal Saeed Almarri, Direttore Generale del Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai, ha commentato: "Dubai continua a tracciare un percorso verso il futuro come una delle principali destinazioni turistiche del mondo e la capitale crocieristica del Medio Oriente, mentre siamo impegnati a realizzare l'obiettivo ispirato dalla nostra leadership visionaria di rendere Dubai la destinazione preferita, per molti passeggeri. Ospitare a Dubai la cerimonia di battesimo della nuova nave ammiraglia di MSC Crociere, MSC Virtuosa, testimonia la popolarità della città come porta d'accesso per le crociere nella regione. La reputazione di Dubai come hub crocieristico continua a crescere e i momenti iconici o gli eventi significativi come questo riflettono il contributo cruciale della crocieristica all'industria del turismo della città. Con Dubai che continua ad accogliere i turisti internazionali, questo evento avrà come sfondo il lancio della nuova stagione crocieristica, alimentando ulteriormente la crescita durante questo anno di riferimento per Dubai con Expo 2020 e le celebrazioni che circondano il Giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti."MSC Virtuosa dispone di 10 ristoranti, 21 bar e lounge, nonché di cinque piscine, e offrirà splendidi itinerari nel Mar Arabico per tutta la stagione invernale dalla sua base di Dubai per garantire ai propri ospiti l'opportunità di sperimentare le migliori destinazioni della regione del Golfo, tra cui Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Qatar. L'innovativa nave conta 19 ponti ed è pronta ad accogliere i suoi ospiti questo inverno per itinerari di una settimana da Dubai con il meglio della cucina internazionale, intrattenimento di classe mondiale, bar e saloni rilassanti, nonché la più grande area shopping in mare, spa e centro fitness, un aquapark e club per bambini e adolescenti. La caratteristica principale di MSC Virtuosa è la sua iconica promenade di 112 metri con una splendida cupola a LED, il cuore sociale della nave. Una peculiarità unica che attende gli ospiti a bordo è il nuovissimo MSC Starship Club, disponibile esclusivamente su MSC Virtuosa, che vede protagonista Rob, il primo barman umanoide futuristico del mondo.L'evento a Port Rashid si svolge nel rispetto di tutti i protocolli di salute e sicurezza pubblica stabiliti dal governo di Dubai, supportato dal protocollo di salute e sicurezza leader del settore di MSC Crociere che ha permesso alla compagnia di essere la prima al mondo a riprendere le operazioni nel 2020. L'occasione speciale è anche parte delle celebrazioni che circondano il Giubileo d'Oro degli Emirati Arabi Uniti e coincide con l'accoglienza a Dubai del World EXPO 2020.