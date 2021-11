Fabio Rovazzi torna al cinema: sarà il protagonista per ''Con chi viaggi'' di YouNuts!

(Foto ufficio stampa)

MILANO - Primo giorno di riprese per FABIO ROVAZZI che svela oggi il nuovo progetto che ufficializza il suo ritorno nel mondo del cinema: sarà infatti protagonista di CON CHI VIAGGI, insieme a Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. CON CHI VIAGGI è il nuovo film di YouNuts! prodotto da Lucky Red e scritto da Matteo Menduni, Lillo Petrolo e Tommaso Renzoni, nelle sale nel 2022.

Dopo Il Vegetale dove interpretava sé stesso, e alcune partecipazioni straordinarie, ROVAZZI per la prima volta veste un ruolo da attore protagonista: nel film, girato tra Roma e l’Umbria, interpreta Michele, che grazie a un’app di car-sharing incontra nel suo tragitto Paolo (Lillo), Elisa (Michela De Rossi) e Anna (Alessandra Mastronardi). Un viaggio imprevedibile che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

Tra chiacchiere, risate e colpi di scena, ROVAZZI dà ancora una volta prova del suo talento poliedrico, cimentandosi per la prima volta, con una veste inedita, in questa commedia on the road dalle sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese.