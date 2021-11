Gazzetta del Mezzogiorno, Forza Italia: “Aspettavamo questo momento, buon lavoro al neo direttore Oscar Iarussi”

BARI - “Aspettavamo questo passaggio con l’apprensione di ogni pugliese che nei mesi scorsi ha visto svanire un ‘luogo’ di confronto, di dibattito e di informazione di qualità: facciamo i migliori auguri di buon lavoro al neo direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Oscar Iarussi, agli editori, ai giornalisti, ai poligrafi e a tutti i dipendenti della storica testata. Ci lasciamo alle spalle momenti di incertezza sul futuro di un giornale identitario per la Puglia, durante i quali si è temuto di non poter più contare come comunità sul patrimonio culturale del giornale. Non vediamo l’ora di ritrovare il quotidiano in edicola e apprezzare il serio lavoro dei suoi professionisti. Buon lavoro a tutti!”. Così in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.