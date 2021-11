Serie C, il Bari vince 2-0 al San Nicola con la Vibonese

Nel secondo tempo al 1’ Fomovdella Vibonese con un tiro di sinistro non inquadra la porta. Al 7’ Cheddira va a un soffio dal raddoppio. Al 15’ Celiento di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 40’ annullato un gol a Ngom dei calabresi per un fuorigioco. Al 95’ i galletti raddoppiano con Antenucci su rigore concesso per un fallo di mano di Vergara. Successo importante per il Bari. I biancorossi sono primi con 30 punti, +4 sul Monopoli e il Palermo secondi a 26 punti.



- Il Bari vince 2-0 al “San Nicola” con la Vibonese. Nel primo tempo al 4’ Botta dei biancorossi non concretizza una buona occasione. Al 10’ Di Gennaro va vicino al gol. Al 29’ il Bari passa in vantaggio con Botta, tiro di destro su passaggio di Antenucci. Al 38’ Basso sfiora il pareggio.