Strage di Nassirya: il messaggio di Mattarella al Ministro della Difesa Guerini

Nel testo viene sottolineato il costante e quotidiano impegno dei militari italiani nelle aeree di crisi internazionale quale motivazione celebrativa la giornata dedicata ai caduti italiane nelle missioni di pace.

In occasione del 17mo anniversario della Strage di Nassirya (Iraq) risalente al 12 settembre 2003 e nella quale perirono 12 Carabinieri, 7 militi dell'Esercito italiano, 2 civili italiani e 9 iracheni per l'esplosione di un camion bomba progettata dai terroristi di Al Qaeda, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini.