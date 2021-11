Tennis, Coppa Davis: l'Italia perde 2-1 con la Croazia ed è eliminata

(via Federtennis fb) FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale della Coppa Davis di tennis l’Italia perde 2-1 a Torino con la Croazia ed è eliminata. Il punto decisivo per i croati arriva nel doppio, dove Fabio Fognini e Jannik Sinner sono sconfitti 6-3 6-4 da Nikola Metic e Mate Pavic. Nel primo singolare Lorenzo Sonego perde 7-6 2-6 6-2 col croato Borna Gojo. Il torinese si oppone col servizio e i pallonetti. Gojo fa la differenza in positivo con i lungo linea e i colpi da fondo campo. Nel secondo singolare Jannik Sinner supera 3-6 7-6 6-3 l’altro croato Marin Cilic.