Messi conquista il 7° Pallone d'oro

(afp)

- Nella cornice del Théâtre du Châtelet di Parigi è stato consegnato il Pallone d'Oro a Messi, premio della France Football. La Pulce ha conquistato così il suo settimo trofeo, davanti a Lewandowski e Jorginho, rispettivamente secondo e terzo. Con Jorginho un italiano torna sul podio della competizione dopo 15 anni quando Cannavaro venne premiato per il trionfo azzurro dei Mondiali. Male invece Ronaldo, che si piazza al 6° posto.Premiato anche Donnarumma con il premio Yashin come miglior portiere 2021. L'ex rossonero, ora al Psg, al momento della consegna del riconoscimento ha dichiarato: "Una stagione indimenticabile, il ritorno in Champions col Milan, la vittoria agli Europei, il trasferimento al Psg, che mi ha sempre seguito. Era destino che fossi qui. Spero di vincere tanti trofei con questa maglia. Ringrazio la mia famiglia, mio fratello mi aiuta ogni giorno”.Per le donne il riconoscimento è andato alla giocatrice del Barcellona Putellas, mentre Pedri è stato premiato come miglior giovane.