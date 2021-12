Bolle di Puglia: a Monopoli l’evento delle Donne del Vino Puglia per promuovere i vini spumanti regionali

MONOPOLI (BA) - La Puglia vanta la produzione di eccellenti vini spumanti, dal Gargano al Salento, di alta qualità e forte espressione del proprio territorio di origine. Nell’ottica di promuovere vitigni e metodi di lavorazione, sabato 18 dicembre si terrà “Bolle di Puglia” in piazza Garibaldi a Monopoli a partire dalle 19, nell’ambito del programma degli eventi di Natale del Comune di Monopoli (Patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Assessorato alla Cultura). La delegazione pugliese delle Donne del Vino sarà partner didattico formativo.Molte sono, infatti, le aziende che hanno scelto di valorizzare le peculiarità di alcuni vitigni autoctoni, spesso minori, attraverso le diverse tecniche di spumantizzazione: tra spumanti realizzati con metodo classico e metodo charmat (e in alcuni casi anche con metodo ancestrale).È proprio durante il periodo delle festività natalizie che si assiste al maggior consumo di bollicine, non c’è momento migliore per sensibilizzare i consumatori sulle possibilità di brindare pugliese.La degustazione è affidata a WalkingWine, progetto della socia pugliese Graziana Maiorano: le socie sommelier offriranno i calici raccontando i prodotti, per valorizzarne le tipicità e le differenze.Ad allietare la degustazione, la musica dei Paipers, con sonorità anni Sessanta.In degustazione i vini delle socie produttrici: Antica Masseria Jorche, Apollonio Casa Vinicola, Caiaffa Vini, Cantina La Marchesa, Cantine Cardone, Cantine PaoloLeo, Madri Leone, Produttori di Manduria, Soloperto Vini, Tenute Rubino, Vetrère.L’ingresso è libero e prevede un ticket per degustare tre etichette al costo di 10 euro. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza, a favore del centro antiviolenza Il Melograno.L’evento è realizzato con il sostegno di Perruccio srl, azienda pugliese produttrice di etichette.