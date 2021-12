Calcio, Serie B: il Brescia vince 2-0 a Ferrara con la Spal ed è secondo

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciassettesima giornata di andata di Serie B il Brescia vince 2-0 a Ferrara con la Spal ed è secondo con 33 punti. Il Benevento supera 2-0 al “Liberati” la Ternana e resta in corsa per la promozione diretta in Serie A. Settimo successo al” Brianteo” per Il Monza, 3-2 col Frosinone. Il Cittadella si impone 2-0 al “Tombolato” con l’Ascoli e si conferma in zona play off.

Il Perugia pareggia 1-1 al “Tardini” col Parma ed è ottavo a 26 punti. Il Pordenone pareggia 1-1 a Lignano Sabbiadoro col Cosenza e non riesce a risalire in classifica. Il Crotone perde 3-2 allo “Zini” con la Cremonese. E’ esonerato il tecnico Pasquale Marino. Al suo posto subentra Francesco Modesto. L’Alessandria travolge 4-0 al “Granillo” la Reggina ed è in zona play out. Questa sconfitta è fatale all’allenatore dei calabresi Alfredo Aglietti. A Reggio Calabria arriva Mimmo Toscano. Settima sconfitta al “Menti” per il Vicenza, 1-0 col Como. I veneti sono ultimi a 7 punti.