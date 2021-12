Serie C: Bari e Sudtirol capoliste solitarie nel turno n.18

(via Ssc Bari fb)

Bari e Sudtirol (compagine calcistica altoatesina di Bolzano) distanti geograficamente ma vicini sportivamente. Entrambe condividono il primato di essere capolista solitaria rispettivamente nel Girone C e nel Girone A. Non si può scrivere lo stesso per il Girone B, dove nel posticipo della diciottesima giornata, disputatosi nella serata di lunedì 13 dicembre 2021, vincendo per 1-0 sul campo della Virtus Entella, la Reggiana aggancia il Modena in vetta alla graduatoria del medesimo raggruppamento del terzo campionato nazionale con 42 punti.