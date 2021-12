Covid, prof.Broccolo: “Natale in famiglia al sicuro con filtri endonasali”

ROMA - Per le festività di Natale al sicuro in famiglia “se non si riesce a fare un tampone molecolare o antigenico consiglio dei filtri endonasali di biogel anallergici che si trovano in qualsiasi farmacia e che contengono delle nanoparticelle in argento che inattivano e neutralizzano il covid e altri virus”. Lo ha detto il virologo dell’Università Bicocca di Milano, Francesco Broccolo, a Tv2000 ospite del programma 'Il mio medico'.“Sono molto consigliati – ha aggiunto il prof. Broccolo - perché durante un pranzo non si può mangiare con la mascherina. Questi filtri endonasali ‘usa e getta’ della durata di una giornata possono bloccare l’entrata del virus. Sono fortemente raccomandati soprattutto in queste feste di Natale in cui si rischiano inevitabilmente assembramenti e contatti ravvicinati”.