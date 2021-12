Covid Puglia: 5 morti e 228 nuovi casi, 1,4% dei test

BARI - Nelle ultime 24 ore su 16.476 test eseguiti in Puglia sono 228 le persone risultate positive al Covid-19, con un tasso di positività dell'1,4%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Si sono registrati cinque decessi.

Sono 5.539 le persone attualmente positive, 127 quelle ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva, due in più di ieri. Questa la suddivisione per provincia: nel Barese 49, nella Bat 1, nel Brindisino 29, nel Foggiano 92, in provincia di Lecce 48, nel Tarantino 7, altri 2 di provincia in via di definizione.

In tutto, dall'inizio della pandemia, sono 283.724 i pugliesi contagiati dal Covid e 6.919 i decessi.