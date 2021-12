Ex Ilva: Pagano (Pd), Incontro positivo per avvio decarbonizzazione. Troppi dieci anni per la svolta, Taranto non può più attendere.

ROMA - “L’incontro di oggi rappresenta un passo avanti importante sulla strada della decarbonizzazione degli impianti siderurgici di Taranto. Ma, al contrario dei tanti precedenti che hanno inchiodato il futuro dell’ex Ilva alla croce delle promesse tradite, chiediamo che questa sia la volta buona per cambiare definitivamente direzione.” Lo dichiara, deputato pugliese e Capogruppo del Partito Democratico, in relazione alla riunione odierna al Mise sul Piano industriale dell’ex Ilva, cui hanno partecipato i Ministri Giorgetti e Orlando, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Presidente del CdA di Acciaierie d’Italia Franco Bernabé e le parti sociali.“I tarantini denunciano da decenni i danni provocati dai fumi tossici prodotti dagli stabilimenti, sopportando le conseguenze gravissime su ambiente e salute delle persone. Oggi abbiamo la tecnologia per superare l’orrendo trade-off tra lavoro e salute, producendo acciaio in modo sostenibile. Se lo Stato, che ha rilevanti responsabilità in tutta la vicenda, non assume subito una posizione inequivocabile sulla decarbonizzazione della più grande acciaieria d’Italia, saremmo di fronte all’ennesimo tradimento di un’intera comunità.”“L’Italia - continua Pagano - ha tutti i mezzi per fare dell’ex Ilva un Polo siderurgico all’avanguardia nel mondo per la produzione sostenibile di acciaio. E, soprattutto, ha le possibilità, finanziarie e non, per avviare e concludere questa transizione in un tempo molto più breve dei dieci anni che si prospettano.”“Siamo fiduciosi - conclude il dem - che la riunione di oggi sia il punto di un nuovo inizio per Taranto. Ci aspettiamo un impegno serio su quanto annunciato oggi e, soprattutto, che il Piano venga presentato nell’imminente futuro senza alcun passo indietro su ambedue i profili, industriale e ambientale.