Il Natale a Lecce: apertura al pubblico del Presepe Gotico di Michele Massari

LECCE - Nella sala al piano terra del Castello Carlo V di Lecce, sarà aperto al pubblico domani alle 18 il Presepe Gotico di Michele Massari, di proprietà del Comune di Lecce, per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura. All’inaugurazione prenderanno parte il sindaco Carlo Salvemini, l’assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo, il nipote dell’artista Francesco Porpora e Ilderosa Laudisa, autrice del libro “Il presepe gotico di Michele Massari”.Il presepe in terracotta e compensato, realizzato dall’artista leccese Michele Massari per la sua famiglia tra il 1945 e il 1946, è definito, per l’originale ambientazione shakespeariana, oltre che per gli evidenti richiami alla cultura tardo-medievale nordica, gotico dallo stesso autore. Il manufatto, di cui è giunta a noi solo una parte, ribalta i canoni narrativi iconografici convenzionali, defilando l’adorazione dei pastori e la stessa Natività in secondo piano, per porre invece al centro il corteo dei Re Magi. Con il consueto garbo e sottile ironia che lo ha sempre contraddistinto, l’artista leccese dissemina la scena di spunti di riflessione e critica sociale e politica, ricalibrando la comune valenza marcatamente religiosa tipica del genere. Il figlio Antonio, artista anch’egli, nel 1995 dona al Comune di Lecce il presepe che oggi è esposto nel Museo della Cartapesta al Castello Carlo V.Massari nasce a Lecce nel 1902 e sin da bambino si avvicina alla pittura ma per volere del padre intraprende gli studi tecnici che, però, in seguito abbandona per frequentare l’Accademia Artistica di Napoli dove si trasferisce fino all’improvvisa morte del padre nel 1924 che lo costringe a rientrare. Nel capoluogo salentino partecipa molto attivamente alla vita artistica e culturale cittadina; espone alla Prima Mostra Salentina d’Arte Pura e d’Arte Applicata e, dopo una breve docenza presso la Regia Scuola Artistica Industriale “G. Pellegrino”, mette a frutto il suo poliedrico talento dedicandosi alla progettazione di ville e giardini, all’illustrazione pubblicitaria, alla scultura (suo è il capitello posto sulla sommità della colonna romana in piazza Sant’Oronzo) e al mosaico. Si dedica anche all’incisione, al graffito e alla lavorazione della cartapesta, del vetro, della terracotta e del ferro battuto. Dagli anni ’40 avvia una ricca produzione pittorica. Si spegne improvvisamente nel 1954.«Con l'esposizione di questo presepe artistico – dichiara l’assessora Cicirillo – diamo l'opportunità ai cittadini che ancora non lo conoscono e a coloro che, pur conoscendolo, vogliono tornare a vederlo, di ammirare un'opera d’arte di straordinario valore di un artista leccese indimenticabile. È attraverso la conoscenza degli artisti salentini che si sono distinti anche fuori dal territorio di nascita e delle loro opere che rafforziamo il senso di comunità e insegniamo alle nuove generazioni il rispetto delle tradizioni e della storia del nostro bellissimo territorio».