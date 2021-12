Isole Tremiti, Gatta: “Approvata mia proposta, in arrivo 450 mila euro per riattivazione dei collegamenti marittimi”

BARI - “Missione compiuta: è stato approvato il mio emendamento per stanziare 450 mila euro per il ripristino dei servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Manfredonia-Isole Tremiti, assicurando la continuità territoriale tra la Regione e l’Arcipelago". Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta."Una gran bella notizia - prosegue - e ringrazio tutti i colleghi consiglieri che hanno deciso di condividere la mia proposta, facendola diventare parte integrante del bilancio regionale. Con queste risorse potremo puntare all’attivazione stagionale dei servizio, garantendo, nei limiti di ciò che sarà tecnicamente possibile, le fermate intermedie di Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Gargano. Lo stanziamento iniziale da me richiesto era di 500 mila euro, ma ho dovuto ridurre di poco la cifra affinché trovasse copertura di spesa. Posso dire che abbiamo portato a casa un significativo risultato per la Capitanata ed il Gargano, di cui sono particolarmente soddisfatto”.