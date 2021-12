Msc Crociere estende il programma 'Sicuro e sereno' anche per la stagione estiva '22

GINEVRA - MSC Crociere ha confermato il programma “Sicuro e Sereno” anche per l'estate 2022 che racchiude il protocollo di salute e sicurezza leader nel settore, una politica di prenotazione chiara e flessibile, tutti i requisiti di vaccinazione e test di controllo oltre al ritorno delle escursioni a terra in autonomia. Queste misure saranno applicate a tutte le partenze dell’estate 2022.Tutte le prenotazioni in essere e quelle effettuate per partenze fino alla fine della prossima stagione estiva saranno incluse nel programma “Sicuro e Sereno”.Grazie proprio a queste misure MSC Crociere è stata in grado di offrire un viaggio sicuro, flessibile e in totale relax ad oltre un milione di ospiti negli scorsi mesi.Gianni Onorato, Ceo di MSC Cruises, ha dichiarato: "Siamo stati in grado di guidare la ripartenza del nostro settore nell'agosto dello scorso anno grazie a un protocollo di salute e sicurezza completo e flessibile che è stato progettato per adattarsi all'evoluzione della pandemia a terra e da allora è diventato un modello in tutto il settore dei viaggi e dell'ospitalità. Abbiamo così continuato a offrire il massimo livello di protezione ai nostri ospiti, all'equipaggio e alle comunità in cui le nostre navi fanno scalo per accogliere in modo responsabile e sicuro oltre un milione di passeggeri per le loro vacanze.Con la continua evoluzione della pandemia, comprendiamo l'importanza di fornire informazioni chiare per rassicuranti a tutti. Stiamo quindi estendendo il nostro programma “Sicuro e Sereno”a tutte le crociere fino all'estate 2022 per continuare a offrire ai clienti che hanno già prenotato e a quelli che lo faranno in futuro un'opzione di vacanza sicura, flessibile e piacevole, grazie anche al piano di protezione COVID-19, una copertura assicurativa che dà agli ospiti una sicurezza in più prima e durante la crociera. Infine, per la prossima estate ci sarà anche il ritorno di un'esperienza completa a terra con la reintroduzione della possibilità di effettuare escursioni in piena autonomia, qualora le autorità locali lo permettano. Non c'è dunque un momento migliore per prenotare una vacanza in crociera".Con tutte le navi in operatività e tanti itinerari gli ospiti possono continuare a scegliere una vacanza con MSC Crociere per la prossima estate con la consapevolezza di poter prenotare il proprio viaggio in piena sicurezza:Tutti gli ospiti e l’equipaggio vaccinati e testati – Tutti gli ospiti a partire dai 12 anni[1] devono essere completamente vaccinati e, inoltre, tutti gli ospiti a partire dai 2 anni devono esibire l’esito negativo di un tampone prima di salire a bordo. Anche l’intero equipaggio della nave è completamente vaccinato, regolarmente sottoposto a controlli e segue rigorose misure di salute e sicurezza.Prenotazione flessibile - Tutte le crociere possono essere riprogrammate gratuitamente fino a 15 giorni[2] prima della partenza, per qualsiasi motivo.Serenità prima, durante e dopo la crociera- Tutti gli ospiti e le prenotazioni sono completamente protetti grazie all'assicurazione COVID-19, che interviene nel caso di eventi come un tampone con esito positivo prima dell'imbarco o in qualsiasi momento durante la vacanza. Alla conclusione della crociera, la Compagnia garantisce inoltre la propria disponibilità ad organizzare a bordo o nel terminal test antigenici o RT-PCR per il rientro nei paesi di origine, per i passeggeri che ne avranno bisogno.Un’esperienza completa sia a bordo che a terra - Gli ospiti potranno sbarcare liberamente ed esplorare in autonomia le località toccate dall’itinerario, ovunque le normative locali lo consentano. MSC Crociere ha lavorato in collaborazione con le autorità di tutte le regioni e i paesi in cui operano le navi per garantire che il protocollo soddisfi, superi e si adatti alle misure sanitarie e di sicurezza regionali e nazionali.