Omicron: arriva il decreto per le festività, scattano le nuove misure

ROMA - E' stato approvato all'unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle festività. E' quanto si apprende da fonti di governo a riunione ancora in corso.E' stato disposto inoltre il divieto di eventi all'aperto fino al 31 dicembre, durata ridotta a 6 mesi del Green Pass e l'obbligo in tutta Italia delle mascherine all'aperto e dell'uso di Ffp2 ad eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto.In Consiglio dei ministri si sarebbe deciso di rinviare a una successiva valutazione le decisioni sull'estensione dell'obbligo di vaccini alla Pubblica amministrazione ed eventualmente anche ad altre categorie.