Premio di poesia e canzoni ‘Canti di Natale’ 2021

È in questa prospettiva che nel periodo delle festività natalizie è diventato tradizionale l’appuntamento di Canti di Natale, manifestazione che - come occasione di scambio di auguri – offre a tutta la cittadinanza la possibilità di esprimere un proprio pensiero, una poesia, una canzone, ispirate ai temi del Natale e della solidarietà. A partire dall’anno passato, nell’ambito della stessa giornata, il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano istituisce il Premio di poesia e canzoni (in vernacolo barese e in italiano) ispirati al Natale ma anche ai temi della Solidarietà, dell’Amicizia, della Pace, dell’Amore, del Dialogo tra popoli e culture. In concorso sono previste due sezioni: Opere edite ed inedite (opportunamente autocertificate dai rispettivi autori). Vincono le prime 3 opere classificatesi in ciascuna sezione, insindacabilmente votate da una Giuria composta da note personalità della cultura e dello spettacolo. Si può partecipare con uno o max due componimenti per ciascuna sezione.





La lunghezza delle poesie non deve superare i 50 versi ciascuna. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi tranne quelli organizzati dal Gruppo Abeliano (Versi alla Luna - Piedigrotta Barese – Altri). I testi possono essere in italiano o in dialetto barese e dell’area metropolitana barese. La premiazione (attestato, pubblicazione e/o altro) avverrà nel corso della serata “Canti di Natale” che si terrà presso il Teatro Abeliano di Bari il 20 dicembre 2021 e verrà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro Abeliano e da Radio PoPizz-Tv. Modalità di partecipazione: I testi delle poesie e delle canzoni vanno redatti esclusivamente in Word, carattere Arial, corpo 12 e vanno anche registrati in video (non necessario per chi decida di leggere personalmente o di affidare la lettura all’organizzazione del Premio).





La partecipazione prevede un contributo per spese di segreteria di € 10 per ciascuna opera (€ 15 per due opere dello stesso autore in una sezione). Tale quota va versata tramite bonifico con causale “Premio Canti di Natale 2021” all’IBAN: IT 70 J 05018 04000 000016766685. I lavori dovranno pervenire improrogabilmente entro mezzogiorno del 7 dicembre 2021 per posta elettronica all’indirizzo mail info@teatroabeliano.com unitamente alla scheda di partecipazione, (abbinata al presente Regolamento) debitamente compilata e firmata, il proprio video e allegando la ricevuta dell’avvenuto versamento. L’Autore dell’opera garantisce che la stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità in merito.





Con la partecipazione al concorso gli Autori, le cui opere e relativi diritti restano di loro esclusiva proprietà, consentono al Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano la divulgazione e/o la pubblicazione collettiva delle stesse senza avere nulla a pretendere. L’accettazione integrale del presente bando avviene per sottoscrizione dell’allegata scheda di partecipazione. Non sono ammesse al concorso le opere che non rispondono ai requisiti di cui al presente bando.

Attuato sotto l’egida e patrocinio del Comune di Bari (Assessorato alle Culture e Commissione Culture) in collaborazione con le molte Associazioni Culturali cittadine, il Progetto “Omaggio a Bari” si articola durante l’anno in diversi eventi che rappresentano occasione di partecipazione sia di firme esperte che di principianti motivati a ‘fare rete’ e socializzare le esperienze, conoscenze e percorsi artistici personali per assicurare alla ‘baresità’ miglior tutela e necessaria trasmissione alle nuove generazioni.