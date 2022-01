Esplosione e incendio in una casa: morti due fratellini di 7 e 8 anni

FABBRICO - E' successo a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, nella serata di ieri. A dare l'allarme la madre dei due piccoli, che erano al piano superiore dell'abitazione e purtroppo non sono riusciti a salvarsi.Sotto choc i genitori, un passante – lo stesso che ha chiamato il 115 – è rimasto leggermente intossicato nel tentativo di entrare per portare in salvo i bimbi. Salvi, perché non in casa, il padre dei bimbi e una terza sorella. Tutti componenti della famiglia sono cittadini pakistani. Le fiamme sarebbero partite da una bombola, esplosa a causa del malfunzionamento di una stufetta. Sull’accaduto è stata aperta una indagine da parte della Procura.