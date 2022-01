L’ australiana Ashleigh Barty ha vinto gli Australian Open di tennis tra le donne a Melbourne. Nella finale ha superato 6-3 7-6 l’americana Danielle Collins. Primo successo nella sua carriera di tennista per Ashleigh Barty agli Australian Open. Dal 1978 una tennista australiana non vinceva a Melbourne, in quella stagione trionfò Chris O’ Neil.

Per Ashleigh Barty è stato il terzo torneo del Grande Slam vinto dopo il Roland Garros a Parigi nel 2019 e Wimbledon nel 2021. L’australiana è stata molto efficace con i top spin e le demivolèe. Ha fatto la differenza in positivo col servizio, i lungo linea i passanti incrociati e il rovescio.