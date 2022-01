Premio Solidarietà: consegnate targhe a Bari

Riconoscimenti anche allo storico barese del gruppo U'settane, Michele Fanelli, che ha raccontato le bellezze della città di Bari e, infine, al presidente del CCM del Policlinico -Giovanni XXIII che ha consegnato una targa speciale alla Famiglia Sgaramella per i giocattoli donati ai bambini degenti della Pediatria Giovanni XXIII.

BARI - Si è svolto oggi pomeriggio, presso la Sala Colonnato dell'ex Provincia di Bari, la cerimonia del 'Premio Solidarietà', presieduto dal presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone, saluti del presidente del Movimento Italiano Disabili e fondatore, Nicola Papagna, che ha ringraziato il presidente Michele Emiliano e il prof.Luigi Lopalco per il lavoro svolto per fronteggiare la pandemia.Premiati il direttore generale Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, per il coordinamento Covid nell'area metropolitana, precisando che "la Puglia è la prima Regione con tanti vaccinati e con meno ricoverati in terapia intensiva".