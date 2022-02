45 anni dopo il Bari torna a vincere in casa della Turris

Il 15 febbraio 2022, con l'1-0 siglato da Cheddira, la storia si è ripetuta sul campo di Torre del Greco, per un successo che, come 45 anni fa, possa essere di buon auspicio per il ritorno diretto e anticipato del Bari nel secondo campionato nazionale.

E' la copertina di quel libro che potrebbe raccontare la promozione diretta dei biancorossi al termine della Serie C 2021-22, ma che riporta l'almanacco biancorosso a quel 27 febbraio 1977, quando per 2-0 (con reti di Scarrone e Penzo), vincendo in casa della Turris, il Bari fece un passo decisivo verso la promozione in Serie B, al termine della Serie C 1976-77.