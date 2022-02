(pixabay)

Una bambina è stata uccisa per errore da un uomo di 41 anni. L'uomo avrebbe esploso dei colpi di pistola verso il ladro che gli aveva rubato il bancomat, mentre in quel momento sopraggiungeva il furgone dove viaggiava nel sedile posteriore, con la sua famiglia, la vittima.Per la piccola non c'è stato nulla da fare, morta poco dopo in ospedale.