- Si allentano le tensioni internazionali con la Russia, con l'annuncio del Ministro della Difesa del ritiro dei militari russi dalla Crimea, per tornare nelle loro guarnigioni, anche se ancora non si conoscono i tempi delle operazioni di ritiro: "Le unità del distretto militare meridionale, che hanno completato le esercitazioni tattiche nelle basi della penisola di Crimea e stanno tornando in treno alla loro base”.