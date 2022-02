Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 89-75 in casa col Reggio Emilia

(via Happy Casa fb)

Nella diciottesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 89-75 al “Pala Pentassuglia” col Reggio Emilia. Primo quarto, Gaspardo 10-2 per i pugliesi. Nick Perkins, 15-5. Adrian, Brindisi prevale 23-14. Secondo quarto, Chappell 28-14 per i pugliesi. Strautins tiene in gara gli emiliani, ma 29-20 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Gentile, Brindisi si impone di nuovo 40-31.

Terzo quarto, Gaspardo 45-33 per i pugliesi. Nick Perkins, 48-39. Cinciarini mantiene in partita gli emiliani, però 54-47 Happy Casa. Redivo, Brindisi trionfa 59-47. Quarto quarto, Zanelli 64-47 per i pugliesi. Redivo, 76-56. Di nuovo Redivo, 77-56. Udom e Nick Perkins, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 89-75 tutta la partita. Successo importante per la squadra di Frank Vitucci. Migliori marcatori, nei pugliesi Adrian 17 punti e Gaspardo 14. Negli emiliani Crawford 20 punti e Strautins 16. Nella diciannovesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 13 Febbraio alle 18,30 fuori casa con la Fortitudo Bologna.