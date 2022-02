Da Argentina '78 alla Domenica Sportiva: i ricordi di Tito Stagno al Giornale di Puglia

Di mezzo a questa esperienza professionale, Stagno fu anche l'inviato Rai per il Mondiale di Calcio del 1978, disputatosi in Argentina. Su questa esperienza professionale, preceduta dalla sua telecronaca del 14 gennaio 1978 che riguardò i sorteggi dei gironi alla stessa rassegna calcistica, Tito Stagno si concesse al taccuino del Giornale di Puglia. Fu una breve quanto volante intervista rilasciata il 7 maggio 2019 a margine della consegna della Manna, ricevuta dal Sindaco di Bari Antonio Decaro, durante una cerimonia svoltasi a Palazzo di Città con la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori.

Il volto di Tito Stagno non è solo legato alla storica telecronaca del 20 luglio 1969, nel corso della quale in coppia con Ruggero Orlando raccontò lo sbarco dell'uomo della Luna, ma anche alla conduzione della Domenica Sportiva. Della popolare trasmissione di approfondimento sportivo, Stagno fu conduttore dal 1979 al 1981 e nella stagione 1985-86. Ma nel ruolo di curatore della stessa, riuscì a convincere Sandro Ciotti nell'affidargli la relativa conduzione, per 8 edizioni, a partire dal settembre 1986.