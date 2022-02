Editoria, Marti (Lega): "Gazzetta del Mezzogiorno in edicola è un orgoglio per tutti"

BARI - "Il ritorno della Gazzetta del Mezzogiorno in edicola è un orgoglio per tutti i pugliesi, per le istituzioni e per le imprese. Nonostante le mille difficoltà attraversate, il giornale storico della Puglia e del Sud è ora più forte di prima. Oggi quindi è una giornata di festa e di riscatto per cui dobbiamo essere grati ai giornalisti e ai poligrafici che non hanno mai mollato e ai nuovi editori che hanno portato avanti con decisione e passione questa impresa". Lo dichiara il senatore Roberto Marti Commissario della Lega Puglia.