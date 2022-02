Tv, nuovo appuntamento con ''Stasera tutto è possibile'': tra gli ospiti Elettra Lamborghini e Ema Stokholma

ROMA - Terzo appuntamento, martedì 1° marzo, alle 21.20 su Rai 2, con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. La puntata sarà a tema “Una notte al Museo” e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli avrà come ospiti Elettra Lamborghini, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo, Valeria Graci, Ema Stokholma e l’imitatore Claudio Lauretta.

Al suo fianco di De Martino come ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Sandra Milo e Maria De Filippi.

Come sempre, tanti i giochi che si succederanno nel corso della puntata: dal nuovo "Chiuditi sesamo" al classico "Segui il labiale", passando per "Freeze Dance", "Serenata Step", "Do Re Mi Fa Male", fino all’immancabile "Stanza Inclinata", icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.