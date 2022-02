Vaccini anti Covid: nel Barese 2.463 le dosi erogate ieri, 13.294 quelle degli ultimi sette giorni

BARI - Report vaccini anticovid 25 febbraio 2022:Sono 2.463 le dosi erogate ieri, 13.294 quelle degli ultimi sette giorni. Gli hub della ASL Bari sono impegnati nel completamento e potenziamento delle schedule vaccinali anti-Covid sia per la popolazione dai 12 anni in poi, sia per la fascia pediatrica.Complessivamente sono state somministrate sino ad oggi 2 milioni e 987.595 dosi, suddivise tra 1 milione e 120.158 prime dosi, 1 milione e 74.902 seconde e 792.529 terze dosi.Le coperture vaccinali sono stabilmente attestate al 94% per gli over 12 e al 91% nella fascia più ampia degli over 5, con prima dose e con ciclo completo. La dose “booster”, riservata agli over 12 che hanno già completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa, è stata somministrata all’88% dei residenti, con un dato medio del 95% tra gli over 50 e dell’80% sotto i 50 anni.Per le bambine e i bambini 5-11enni, le somministrazioni hanno superato le 78mila unità, di cui 43.739 prime dosi e 34.887 seconde. La copertura in tutto il territorio è pari al 57% con la prima dose e al 48% con doppia dose, circa 20 punti in più dei rispettivi dati nazionali (36,9 e 29,5%)..In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.347.535 dosi.Sono 291.582 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 10.223 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 336.150 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.742 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 41.161 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Sono 1.763.106 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 648.161 prime dosi, 630.246 seconde dosi, 21.336 monodose, 463.363 terze dosi.Ha ricevuto la terza dose: il 47% nella fascia 12-19, il 50% nella fascia 20-29, il 52% nella fascia 30-39, il 60% nella fascia 40-49, il 63% nella fascia 50-59, il 73% nella fascia 60-69, il 78% nella fascia 70-79, il 77% nella fascia 80-89, il 56% degli over 90.1389 le vaccinazioni (di cui 58 prime dosi, 488 seconde dosi e 1843 terze dosi) effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, centri sanitari, Farmacie e Medici di Medicina generale.Nella Asl di Brindisi secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione finora sono state somministrate 914.316 dosi di vaccino, di cui 341.425 prime dosi, 327.757 seconde dosi e 245.254 terze dosi. Mediamente, sono state somministrate 2.285,8 dosi per giornata di vaccinazione. Il 63,2% (577.474) delle dosi somministrate è rappresentato da Pfizer, il 23,5% (214.526) da Moderna, il 9,4% (86.097) da AstraZeneca, il 2,6% (24.122) da Pfizer pediatrico e l’1,3% (12.097) da Janssen.A Taranto e provincia, la campagna vaccinale ieri, giovedì 24 febbraio, ha registrato un totale di 953 dosi, di cui 182 pediatriche. In totale, sono state 67 prime dosi, 419 seconde dosi e 467 richiami. Nel dettaglio, 177 dosi sono state somministrate nelle farmacie, 3 dosi nelle strutture sanitarie, 84 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e 8 dosi a domicilio. Per quanto gli hub vaccinali, in Arsenale sono state somministrate 363 dosi, 70 dosi a Ginosa e 248 dosi a Manduria.Per quel che riguarda le aperture degli hub vaccinali, per le vaccinazioni over12, l'Arsenale della Marina sarà operativo lunedì 28 febbraio, mercoledì 2 e venerdì 4 marzo dalle 9 alle 14, mentre martedì 1 e giovedì 3 sarà aperto dalle 9 alle 17; l’hub di Ginosa sarà aperto martedì 1 marzo dalle 9 alle 17; il centro vaccinale di Grottaglie, mercoledì 2 marzo dalle 9 alle 14; a Manduria, hub operativo giovedì 3 marzo dalle 9 alle 17; a Martina Franca, il centro vaccinale è aperto lunedì 28 febbraio dalle 9 alle 14; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile venerdì 4 marzo dalle 9 alle 14.Negli hub vaccinali le sedute vaccinali pediatriche dedicate ai bambini di 5-11 anni sono programmate secondo il seguente calendario: a Taranto, l’hub Arsenale sarà operativo martedì 1 e giovedì 3 marzo, dalle 9 alle 17. Gli hub di Ginosa e Grottaglie saranno aperti giovedì 3 marzo dalle 14 alle 18; l’hub di Manduria sarà operativo per i piccoli mercoledì 2 marzo, dalle 10 alle 15, mentre Martina Franca martedì 1 marzo, dalle 14 alle 18. A Massafra, i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni potranno vaccinarsi lunedì 28 febbraio, dalle 10 alle 15.