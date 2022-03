Bari-F.Andria, Galletto in B nel derby testacoda?

(via Ssc Bari fb)





Una trama che, a partire dalle 17.30 della stessa data, richiederà impegno e concentrazione agli uomini di Michele Mignani contro un avversario che salirà sul terreno del San Nicola con l'intento di fare risultato per abbandonare il penultimo posto della graduatoria del Girone C e accedere ai playout.





Dunque, in un confronto tutt'altro che facile per i galletti. Essi, unitamente al pubblico da casa per la diretta sul Canale 13 del digitale terrestre di Antenna Sud, potranno contare sul sostegno della numerosa tifoseria biancorossa. Essa, stando alle ultime dal botteghino, potrebbe raggiungere le 20.000 presenze sugli spalti dell'Astronave e potrà rivelarsi quel dodicesimo uomo in campo capace di spingere il Bari verso la vittoria e la promozione diretta in Serie B.

Battere la Fidelis Andria e sperare in una sconfitta o in un pareggio del Catanzaro impegnato sul campo della Juve Stabia. E' la combinazione vincente che nella serata di domenica 27 marzo 2022 potrà consentire al Bari di approdare matematicamente in Serie B a cinque giornate dalla fine della fase regolare del campionato di Serie C 2021-2022.