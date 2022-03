Covid Puglia: +12.007 casi e 13 decessi, positività al 21,3%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 12.007 nuovi casi di contagi Covid-19 su 56.169 test giornalieri (positività al 21,3% dal 15% di ieri) e 13 decessi (ieri 4).In provincia di Bari sono stati individuati 3.669 casi, nella provincia Barletta-Andria-Trani 843, in provincia di Brindisi 1.073, in quella di Foggia 1.534, in quella di Lecce 3.339, in provincia di Taranto 1.403.Sono residenti fuori regione 95 contagiati mentre per altri 51 casi la provincia è in via di definizione. Delle 107.952 persone attualmente positive 620 sono ricoverate in area non critica e 32 in terapia intensiva.