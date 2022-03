Di Gregorio (Pd): "Bene il nuovo integrativo per i lavoratori di Kyma Mobilità Amat"

“Kyma Mobilità Amat è una grande azienda – aggiunge il consigliere regionale – con una forza lavoro di oltre 500 unità, tra autoferrotranvieri, addetti ai servizi e alle officine, ausiliari della sosta. La sua gestione non è sempre facile; poter contare su buone relazioni industriali è una precondizione che sta alla base di qualsiasi ipotesi di sviluppo e potenziamento”.



“I vertici di Kyma Mobilità Amat, i sindacati di categoria, tutti i lavoratori – conclude Di Gregorio - hanno dato prova di maturità scegliendo la strada del confronto e del dialogo. E’ questo, sicuramente, lo strumento migliore e più efficace per appianare i contrasti e per contribuire attivamente alla gestione e al miglioramento di un servizio pubblico imprescindibile come la mobilità”.

BARI - “Saluto con favore la ritrovata intesa sul nuovo contratto integrativo per i lavoratori di Kyma Mobilità Amat. Con la firma dell’accordo, prevista nei prossimi giorni, si interromperà un’attesa lunga 11 anni e un periodo di relazioni non sempre facili tra azienda e dipendenti”. Lo afferma il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd) il quale sottolinea che “questa intesa è il frutto della disponibilità al dialogo manifestata concretamente da entrambi i contraenti. Ci sono ora le migliori condizioni per traguardare una mobilità moderna, sostenibile e smart che richiede nuovi impegni e competenze a fronte delle quali ai lavoratori vanno riconosciute adeguate compensazioni retributive e le necessarie premialità”.