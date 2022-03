Happy Casa Brindisi: Alessandro Zanelli infortunato per la terza volta in questa stagione

Il 20 Marzo Zanelli ha avuto un nuovo infortunio alla caviglia. E’ molto probabile che resterà fermo per tre o quattro settimane. Si spera di recuperarlo prima per evitare all’ Happy Casa Brindisi seri problemi nella corsa verso la qualificazione ai play off.

- Nell’Happy Casa Brindisi Alessandro Zanelli si è infortunato per la terza volta in questa stagione. Il cestista in A/1 di basket maschile è stato fermo dal 28 Dicembre 2021 al 15 Gennaio 2022 per una distorsione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Il 29 Gennaio ha subito una distorsione alla caviglia. E’ guarito il 15 Febbraio.