Teatro Putignano: sabato 19 marzo 'Ovvi destini', domenica 20 marzo 'La fiera dei sogni'

PUTIGNANO (BA) - Prosegue a Putignano la stagione teatrale 2021/2022 organizzata dal Comune in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Questa settimana doppio appuntamento. Andrà in scena sabato 19 marzo alle 21 “Ovvi destini” di Altra Scena con Vanessa Scalera, Anna Ferzetti e Daniela Marra e con Pier Giorgio Bellocchio; prima dello spettacolo la compagnia incontrerà il pubblico (ore 18:00, Sala Prove Teatro comunale). Domenica 20 marzo “La fiera dei sogni” di Formediterre, inserito nel cartellone “La scena dei ragazzi” dedicato alle famiglie e ai più piccoli.Un cast di tre straordinarie attrici sarà protagonista, sabato 19 marzo, del progetto inedito del regista e drammaturgo romano Filippo Gili: Vanessa Scalera (recentemente protagonista della fiction di successo Imma Tataranni – Sostituto procuratore), Anna Ferzetti (da poco al cinema con Valerio Mastandrea e Marco Giallini in Domani è un altro giorno) e Daniela Marra (reduce di recente da Squadra Antimafia e dalla fiction Rai Il Cacciatore). Al loro fianco, la straordinaria partecipazione di Pier Giorgio Bellocchio (figlio del regista Marco Bellocchio e protagonista in diverse pellicole cinematografiche italiane).Con “Ovvi destini” Gili torna a scavare le relazioni familiari. Tre sorelle. Laura la primogenita, Lucia la seconda, Costanza la più piccola: sui trentacinque, chi più chi meno. Costanza è su una sedia a rotelle per colpa di un incidente provocato un paio d’ani prima da Laura. Ma né Costanza né Lucia conoscono la disgraziata responsabilità di Laura. Loro no, ma la conosce uno strano essere, Carlo, che comincia a ricattare Laura.Domenica 20 marzo l’appuntamento per i più piccoli è con “La fiera dei sogni”, filastrocche, storie e suggestioni visive per celebrare Gianni Rodari. Dalle Fiabe lunghe un Sorriso, passando per la Grammatica della Fantasia accompagnati da Giovannino Perdigiorno, narrando le Filastrocche in Cielo e in terra e tante, tante altre storie, lo spettacolo si evolve in numerosi momenti di recitazione, storie raccontate cantando e filastrocche danzate. Un excursus della produzione letteraria dell’autore che vuole ricordare lo straordinario impegno che Rodari ha avuto nella letteratura mondiale, facendone conoscere le opere.Info: www.teatropubblicopugliese.it