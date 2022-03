Trinitapoli, presentati oggi i tre volumi dedicati al Servo di Dio Padre Leone

Saranno presentati mercoledi 23 marzo ore 19 presso il Santuario Beata Vergine Maria di Loreto di Trinitapoli i tre volumi contenenti il carteggio di Giuseppe Maria Leone prossimo alla Causa di Beatificazione. I volumi dal titolo “Padre e fratello in Gesù Cristo” sono stati curati da Don Nicola Grosso e da Don Mario Porro collaboratori proprio della Causa di Beatificazione del Servo di Dio.Relatore sarà padre Vincenzo La Mendola dell'istituto storico Redentorista di Roma. All'evento coordinato dallo storico Pietro Di Biase, interverranno, oltre agli autori, l'arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie mons. Leonardo D'Ascenzo ed il sindaco Emanuele Losapio."Il carteggio del Servo di Dio Padre Giuseppe Maria Leone, - ci dice l'autore Don Nicola Grosso - è un utile strumento per comprendere non solo la vita quotidiana del padre, ma sopratutto la sua profonda spiritualità, fiducia,amore Verso Dio e i fratelli e sorelle. Questo lavoro - continua Don Nicola - anche se raccoglie la storia passat è un faro per guardare avanti,per costruire uno stile veramente Cristiano e di grande fiducia in Dio che si prende cura dei suoi figli".