Bari, approvate le tariffe 2022 del canone unico patrimoniale

BARI - La ripartizione Tributi rende noto che, con delibera di Giunta n. 194 dello scorso 31 marzo, sono state approvate le tariffe del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’annualità 2022.Il regolamento, la delibera tariffaria e altre informazioni utili per i cittadini sono disponibili sul sito del Comune di Bari a questo link Si ricorda che il primo termine di versamento, valido sia per le occupazioni di suolo pubblico che per le esposizioni pubblicitarie, è differito al prossimo 30 giugno.