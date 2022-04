Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 96-90 a Treviso

(via Happy Casa Brindisi fb)





Quarto quarto, Gaspardo 78-76 Happy Casa. Gentile, 81-80. Jones impatta per i veneti, 85-85. Russell, 92-90 per il Treviso. Bortolani, il Treviso vince questo quarto e 96-90 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Gentile 21 punti e Perkins 20. Nei veneti Bortolani 27 punti e Russell 25. Nella ventottesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 24 Aprile alle 18,30 al “Pala Pentassuglia” con il Trieste.

Nella ventisettesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 96-90 a Treviso. Primo quarto, Bortolani 11-10 per i veneti. Perkins, 22-21 Happy Casa. Clark, 26-22. Perkins, il Brindisi prevale 28-24. Secondo quarto, Imbrò 29-28 per i veneti. Akele, 38-32. Gaspardo tiene in gara i pugliesi, ma 40-38 per i veneti. Visconti per il Brindisi, questo quarto termina in parità, 50-50. Terzo quarto, Sokolowski 54-50 per i veneti. Chillo, 58-53. Harrison D’Angelo, 67-62 per i pugliesi. Gentile, 76-73. Jurkatamm impatta per il Treviso, questo quarto termina in parità, 76-76.