Basket: l'Happy Casa Brindisi sconfitto a Venezia

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della sedicesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 80-78 dopo un tempo supplementare a Venezia. Primo quarto, Harrison D’Angelo e Gaspardo 8-0 per i pugliesi. Di nuovo Harrison D’Angelo, 13-2. De Zeeuw, il Brindisi prevale 21-9. Secondo quarto, Perkins 23-16 per i pugliesi. Watt tiene in gara i veneti, ma 25-21 Happy Casa. Zanelli, 28-23. Gentile, 33-27. Perkins, 36-30. Harrison D’Angelo, il Brindisi si impone di nuovo 37-36. Terzo quarto, Stone 47-44 per i veneti. Tonut, 49-47. Visconti, 50-49 per i pugliesi. Tonut, 53-51 per i veneti.

De Nicolao, il Venezia trionfa 57-53. Quarto quarto, De Zeeuw impatta per i pugliesi, 60-60. Redivo, 62-60 Happy Casa. Perkins,70-66. Gentile, 72-70. Theodore per i veneti, questo quarto termina in parità, 72-72. Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time, Harrison D’Angelo 75-72 per i pugliesi. De Nicolao, 78-77 per i veneti. Gaspardo pareggia per l’ Happy Casa, 78-78. Watt, il Venezia vince questo tempo supplementare e 80-78 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison D’Angelo 13 punti e Gaspardo 12. Nel Venezia Tonut 27 punti e De Nicolao 12. Nella ventisettesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Sabato 16 Aprile alle 20,45 a Treviso.